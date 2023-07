Neuzugang beim TSV 1860! Leroy Kwadwo ist ab sofort ein Löwe

Leroy Kwadwo (26, l.) steht ab sofort beim TSV 1860 München unter Vertrag. © TSV 1860

Der gebürtige Hertener stand zuletzt für den MSV Duisburg auf dem Rasen. Da sein Vertrag bei den Zebras zum Ende der zurückliegenden Saison hin allerdings ausgelaufen und nicht verlängert worden war, wird für ihn keinerlei Ablösesumme fällig.

Bei den Sechzgern erhält der Innenverteidiger, der auch aufgrund der beiden verletzungsbedingten Ausfälle von Michael Glück (20) und Daniel Winkler (20) verpflichtet wurde, die Rückennummer 21.

"Ich freue mich, ein Teil der Löwen-Familie zu sein", erklärte Kwadwo mit Blick auf die Aufgabe, die ihn nun an der Grünwalder Straße erwartet. "Jetzt kann ich es kaum erwarten, hart zu arbeiten, um auf dem Platz mit den Jungs und den Fans Spaß zu haben."

Der Linksfuß kommt mit der Erfahrung von 74 Spielen in der 3. Liga im Gepäck nach München, stand zudem auch viermal im deutschen Unterhaus auf dem Rasen. Hinzu kommen 39 Partien in der Regionalliga West sowie 30 in der Oberliga Westfalen.