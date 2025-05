Darf Coach Glöckner beim TSV 1860 München bleiben?

1860-Trainer Patrick Glöckner (48) will die Mannschaft bis zum Schluss pushen. © Jens Büttner/dpa

"Wir bleiben bei dem Motto, dass jedes Spiel ein Endspiel ist", sagte der Coach vor der Heimpartie am Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen. "Das bedeutet, dass wir alles investieren werden."

Die "Löwen" gehen als Tabellenneunter in den drittletzten Spieltag. Glöckner unterstrich, dass jede Verbesserung im Klassement wichtig sein kann für die Vorbereitung auf die nächste Saison.

Ob der 48-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert und damit auch die nächste Spielzeit an der Grünwalder Straße bleibt, das ist weiter offen. Er sei mit dem Verein in Gesprächen, sagte Glöckner, hofft aber auf eine baldige Entscheidung. "Je schneller, desto besser, damit man in die Planungen gehen kann."

Falls der Coach bleibt, dann wird er Anfang Juli mit dem Team für eine Woche ins Trainingslager nach Oberösterreich reisen. Die Sechzger verkündeten, vom 6. bis 13. Juli in Ulrichsberg einzukehren.