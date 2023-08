TSV 1860 München: Glanzloser Sieg gegen Kreisligist im Toto-Pokal - Horror-Debüt für Kwadwo

Löwen-Neuzugang Leroy Kwadwo erlebte ein Horror-Debüt und wurde bereits in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Das Maxschacht-Stadion in der 5000-Seelen-Gemeinde im oberpfälzischen Landkreis Kronach war trotz Dauerregens mit 3000 Zuschauern voll besetzt.

Am Samstag steht für den TSV 1860 München der Saisonauftakt in der 3. Liga an. Die Löwen empfangen Waldhof Mannheim (14 Uhr/ BR; Magenta).