TSV 1860 München hat einen neuen Trainer!

Zuletzt stand Giannikis von 2021 bis 2022 bei AEK Athen in Griechenland unter Vertrag, nachdem er den griechischen Zweitligisten PAS Giannia zum Aufstieg in die erste Liga geführt und im Folgejahr mit Platz 8 erfolgreich abschlossen hatte.

"Ich freue mich, dass ich zu meinem Amtsantritt den neuen Cheftrainer des TSV 1860 München vorstellen kann", sagt der neue Sport-Geschäftsführer der Löwen Dr. Christian Werner (42). "Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung. Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und ich hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können."

Giannikis trainiert 2017/18 für einige Monate den Traditionsverein Rot-Weiss Essen.