16.03.2024 16:02 TSV 1860 kassiert Niederlage gegen Münster, Löwen-Fans fordern "Stadionausbau"

Im Heimspiel im Stadion an der Grünwalder Straße musste sich der TSV 1860 München am heutigen Samstag in der 3. Liga gegen Preußen Münster geschlagen geben.

Von Friederike Hauer

München - Der TSV 1860 München wurde im Stadion an der Grünwalder Straße von Preußen Münster mit 1:2 besiegt. "Stadionausbau statt Bierstillstand" fordert die Westkurve in Anlehnung an die Situation beim letzten Heimspiel. © Imago / Eibner Nach der knappen Pleite bei Dynamo Dresden (1:2) wollten die Löwen die Power-Serie der Münsteraner unterbrechen. "Wir haben in den letzten beiden Spielen gegen Topteams gezeigt, dass wir siegfähig sind", hatte 1860-Trainer Argirios Giannikis erklärt. Zuletzt hätten noch Nuancen gefehlt - die sollten mit "genug Selbstvertrauen" jetzt geliefert werden. So lautete der Plan vor Anpfiff, an der Umsetzung haperte es dann allerdings - und das hatte Folgen. Während die Löwen bei strömendem Regen ihre Positionen verteidigten, sangen die Fans in der Westkurve "Baut das Sechzger aus" und entrollten zusätzlich in der 21. Minute ein Plakat mit dem Slogan "Stadionausbau statt Bierstillstand". TSV 1860 München Bärendienst für Löwen! Frey tritt zu, fliegt und kostet 1860 gegen Ulm das Spiel Unter den Anhängern scheiden sich die Geister, ob 1860 im Grünwalder eine Zukunft hat: Zuletzt wurde die marode Infrastruktur der Anlage für die Engpässe in der Bier-Versorgung verantwortlich gemacht. Ob die Stadt weiter Geld zur Reparatur ins Stadion pumpen wird, bleibt fraglich. Auch auf dem Rasen gab es deutliche Lücken: Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste dank eines Treffers von Joel Grodowski verdient in Führung (49.). Joker Zwarts bringt TSV 1860 München den Ausgleich, doch Preußen Münster kontert In der zweiten Hälfte kämpften sich die Löwen zunächst zurück: Der gerade eingewechselte Joker Joel Zwarts brachte den Hausherren den Ausgleich (56.). Ihre zu luftige Verteidigung wurde den Münchner dann allerdings erneut zum Verhängnis. Yassine Bouchama jubelte für Münster zum 2:1 (69.). Ohne roten Faden fehlte den Hausherren am Ende der Partie die notwendige Orientierung - und das auf heimischem Boden! Es ist die dritte Niederlage in Folge für Giannikis' Jungs. Münchens Fabian Greilinger zeigt vollen Körpereinsatz gegen Münster - zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht. © IMAGO / kolbert-press Statistik zum Spiel des TSV 1860 München gegen Preußen Münster 3. Liga, 30. Spieltag TSV 1860 München - Preußen Münster 1:2 (0:1) TSV 1860 München: Hiller - Ludewig, Glück, Kwadwo, Greilinger - Rieder, Steinhart (71. Zejnullahu) - Schröter, Guttau (81. Güler), Nankishi (52. Zwarts) - Lakenmacher (71. Ouro-Tagba) Preußen Münster: Schulze Niehues - Schad, Koulis, Hahn, Böckle - Mrowca, Bazzoli (46. Preißinger) - Bouchama (80. Kyerewaa), M. Lorenz (90.+1 Grote) - Grodowski (83. Wegkamp), Batmaz (83. Steczyk) Schiedsrichter: Nico Fuchs (Odenthal) Zuschauer: 15.000 (ausverkauft) Tore: 0:1 Grodowski (45.+2), 1:1 Zwarts (56.), 1:2 Bouchama (69.) Gelbe Karten: Glück (5) / Bazzoli (8), Schad (3), Hahn (4) Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Ulm 1846 30 48:32 55 2 SG Dynamo Dresden 30 49:30 54 3 SSV Jahn Regensburg 30 42:33 54 4 SC Preußen Münster 30 53:38 52 5 SpVgg Unterhaching 28 39:30 46 6 BV Borussia 09 Dortmund II 29 43:37 45 7 SV Sandhausen 1916 29 42:37 45 8 FC Erzgebirge Aue 30 37:36 45 9 Rot-Weiss Essen 29 41:44 44 10 1. FC Saarbrücken 29 45:32 43 11 FC Ingolstadt 04 29 50:41 41 12 FC Viktoria Köln 1904 30 47:51 39 13 TSV 1860 München 30 33:32 38 14 SC Verl 29 45:45 38 15 Hallescher FC 30 45:57 34 16 Arminia Bielefeld 30 40:43 33 17 SV Waldhof Mannheim 30 36:49 31 18 MSV Duisburg 30 31:44 29 19 VfB Lübeck 30 27:55 26 20 SC Freiburg II 30 27:54 19 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eibner, IMAGO / kolbert-press