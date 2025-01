Nach Desaster zum Rückrunden-Auftakt: TSV 1860 München schmeißt Trainer Giannikis raus!

"Aufgrund der Eindrücke beim Spiel in Saarbrücken habe ich mich unter Einbeziehung der Gremien und beider Gesellschafter dazu entschieden, durch einen Wechsel im Trainerteam neue Impulse zu setzen, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", sagte Werner in der Vereinsmitteilung und bedankte sich bei Giannikis und Co-Trainer Hübl.

Zum Rückrundenauftakt verloren die Sechzger 0:4 in Saarbrücken. Aktuell rangieren die Löwen auf Platz 14 in der 3. Liga , vier Punkte trennen sie von den Abstiegrängen. In 20 Liga-Spielen haben die Münchner bereits zehn Mal verloren.

"Ich war jeden Tag mit voller Freude und mit vollem Engagement Cheftrainer des TSV 1860 München und bin mir sicher, dass wir im Team die aktuelle Situation gemeistert hätten", kommentierte Giannikis die Entscheidung des Vereins.

"Wenn ich auf die Zeit hier in München zurückblicke, denke ich an viele positive Erlebnisse, wie den Klassenerhalt durch den Sieg in Essen. Ich werde den Club immer im Herzen behalten. Danke an die Spieler, meine Trainerkollegen, den Staff, die Mitarbeiter des TSV 1860 München und die treuen Fans. Ich drücke den Löwen weiterhin die Daumen und wünsche viel Erfolg."

Giannikis hatte die Löwen im Januar 2024 übernommen und seither in 39 Spielen nur 1,28 Punkte im Schnitt geholt.