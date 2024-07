09.07.2024 14:49 Spielplan der 3. Liga steht: TSV 1860 München bekommt Eröffnungsspiel im Grünwalder!

Der TSV 1860 München hat in der neuen Saison viel vor, am Ende soll der Sprung aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga stehen. Gibt es direkt ein Ausrufezeichen?

Von Jan Höfling

München - Die Löwen haben in der kommenden Spielzeit richtig viel vor, am Ende soll der Sprung aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga stehen. Ein Ausrufezeichen können die Spieler des TSV 1860 München dabei direkt zum Auftakt setzen. Trainer Argirios Giannikis (44) und seine Spieler vom TSV 1860 München wollen sich in der kommenden Saison den Aufstiegstraum erfüllen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Truppe von Trainer Argirios Giannikis (44) darf die neue Saison am 2. August um 19 Uhr vor heimischer Kulisse im Stadion an der Grünwalder Straße gegen den 1. FC Saarbrücken eröffnen! "Ich freue mich darauf, wenn es nach einer langen Vorbereitung in der Liga losgeht", sagt Christian Werner (43) mit Blick auf die anstehende Aufgabe. Der Sportgeschäftsführer weiter: "Es ist eine tolle Sache für den TSV 1860 München, dass wir mit dem Eröffnungsspiel in die neue Saison starten dürfen und ganz Fußball-Deutschland auf uns schaut." TSV 1860 München Nächster Neuer bei 1860 München: Schifferl ist ab sofort ein Löwe! Am 2. Spieltag treffen die Münchner auswärts auf den VfB Stuttgart II, am 3. Spieltag gastiert Viktoria Köln dann in der bayerischen Landeshauptstadt. Die exakten Anstoßtage und -zeiten stehen abgesehen vom ersten Spieltag derzeit noch nicht fest. TSV 1860 München in der 3. Liga: Hinrunde im Überblick 1. Spieltag (2. August 2024, 19 Uhr): TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken

TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken 2. Spieltag ( 9. bis 11. August 2024 ): VfB Stuttgart II – TSV 1860 München



VfB Stuttgart II – TSV 1860 München 3. Spieltag ( 23. bis 25. August 2024): TSV 1860 München – Viktoria Köln



TSV 1860 München – Viktoria Köln 4. Spieltag ( 30. August bis 1. September 2024 ) : FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München



FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München 5. Spieltag ( 13. bis 15. September 2024 ) : TSV 1860 München – SG Dynamo Dresden



TSV 1860 München – SG Dynamo Dresden 6. Spieltag ( 20. bis 22. September 2024 ) : DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München



DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München 7. Spieltag ( 24. bis 25. September 2024 ) : TSV 1860 München – Hannover 96 II



TSV 1860 München – Hannover 96 II 8. Spieltag ( 27. bis 29. September 2024 ) : Borussia Dortmund II – TSV 1860 München



Borussia Dortmund II – TSV 1860 München 9. Spieltag ( 4. bis 6. Oktober 2024 ) : TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden



TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden 10. Spieltag ( 18. bis 20. Oktober 2024 ) : SpVgg Unterhaching – TSV 1860 München



SpVgg Unterhaching – TSV 1860 München 11. Spieltag ( 22. bis 23. Oktober 2024 ) : TSV 1860 München – VfL Osnabrück



TSV 1860 München – VfL Osnabrück 12. Spieltag ( 25. bis 27. Oktober 2024 ) : FC Energie Cottbus – TSV 1860 München



FC Energie Cottbus – TSV 1860 München 13. Spieltag ( 1. bis 3. November 2024 ) : SV Sandhausen – TSV 1860 München



SV Sandhausen – TSV 1860 München 14. Spieltag ( 8. bis 10. November 2024 ) : TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim



TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim 15. Spieltag ( 22. bis 24. November 2024 ) : Alemannia Aachen – TSV 1860 München



Alemannia Aachen – TSV 1860 München 16. Spieltag ( 29. November bis 1. Dezember 2024 ) : TSV 1860 München – FC Hansa Rostock



TSV 1860 München – FC Hansa Rostock 17. Spieltag ( 6. bis 8. Dezember 2024 ) : Rot-Weiss Essen – TSV 1860 München



Rot-Weiss Essen – TSV 1860 München 18. Spieltag ( 13. bis 15. Dezember 2024 ) : TSV 1860 München – SC Verl



TSV 1860 München – SC Verl 19. Spieltag (20. bis 22. Dezember 2024): FC Erzgebirge Aue – TSV 1860 München



Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa