Zahnlose Löwen im Grünwalder überrannt! TSV 1860 geht gegen Dortmund baden

München - Was für ein knüppelharter Rückschlag für die Löwen! Der TSV 1860 München hat am 29. Spieltag der 3. Liga gegen Borussia Dortmund II eine Niederlage kassiert. Am Ende stand eine 1:4 (0:3)-Klatsche auf der Anzeigetafel.

Ganz schwache Vorstellung! Der TSV 1860 München hat in der 3. Liga gegen Borussia Dortmund II eine bittere 1:4-Heimniederlage hinnehmen müssen. © imago/Sven Simon

Eigentlich sollte nach dem so wichtigen Sieg gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Spieltag, der das Ende einer langen Sieglosserie der Löwen markiert hatte, auch im Stadion an der Grünwalder Straße alles besser werden. Das Problem? Die Spieler der Zweitvertretung des BVB hatten so gar keine Lust darauf - und machten das auch postwendend klar.

Die Schwarz-Gelben legten bei strömendem Regen in München von Beginn an los wie die Feuerwehr. Vor allem Ole Pohlmann überragte und zeigte mit sehenswerten Toren in der Anfangsviertelstunde früh, wohin die Reise an diesem Tag gehen sollte.

Zunächst sorgte der Mittelfeldspieler nach feiner Ablage von Justin Njinmah aus rund 20 Metern für die 1:0-Führung in der 5. Minute, als er das Leder mit rechts über den überraschten München-Keeper Marco Hiller hinweg in die Maschen beförderte.

Zehn Minuten später folgte dann sein nächster Streich. Pohlmann zirkelte einen Freistoß aus knapp 25 Metern über die Mauer in den rechten Winkel. Nichts zu machen für Hiller, der sich vergeblich gestreckt hatte. 2:0 für die Borussen!