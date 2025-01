Video zeigt Treppen-Sturz! Polizist soll Fan in Rücken getreten haben, gegen ihn wird nun ermittelt

Ein Beamter der Bereitschaftspolizei ist selbst ins Visier von Ermittlungen geraten. (Symbolbild) © Laszlo Pinter/dpa

Am vergangenen Samstag waren Löwen-Anhänger anlässlich eines Auswärtsspiels ihrer Mannschaft mit dem Zug ins Saarland gereist. Am Bahnhof der Landeshauptstadt angekommen hatten Beamte der Bereitschaftspolizei die Gäste aus Bayern bereits an den Wagen in Empfang genommen. Beim Verlassen des Bahnsteigs soll es dabei allerdings zu einem brutalen Übergriff eines Hundeführers auf einen Münchner Fan gekommen sein.

Ein Video, das auf YouTube hochgeladen und nur zwei Tage nach Veröffentlichung mehr als 11.000-mal angeklickt wurde, zeigt die mutmaßliche Attacke.

Darauf zu sehen ist ein Beamter an den Treppen eines Bahnsteigs, dessen sichtlich aufgekratzter Polizeihund umherspringt. Im weiteren Verlauf holt er unvermittelt zum Tritt in Richtung eines Mannes aus, woraufhin dieser zu Boden geht. Die Tat selbst wird jedoch nicht gezeigt, ist am Ende des elfsekündigen Filmmaterials lediglich die gestürzte Person zu sehen.

Der mutmaßlichen Tat vorausgegangen seien Provokationen seitens einzelner wohl angetrunkener Anhänger, berichtet das Online-Portal "sechzger.de". Zwei der vor Ort anwesenden Beamten hätten sich daraufhin "extrem aggressiv" gezeigt und "waren gefühlt auf Eskalation aus".