Von Alter Dame zu Münchner Löwen: Niederlechner hat beim TSV 1860 unterschrieben

Seine Torausbeute weckt Vorfreude in Giesing: "In den obersten drei Ligen Deutschlands hat er über 100 Tore erzielt. Ich bin glücklich, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen und unsere Offensive weiter verstärken konnten."

"Florian hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein herausragender Stürmer ist", zeigte sich Geschäftsführer Dr. Christian Werner (43) dementsprechend zufrieden.

"In der Jugend habe ich beim TSV 1860 München gespielt und bin zusammen mit meinen Freunden in der Fankurve gestanden, um die Mannschaft mit Spielern wie Benny Lauth anzufeuern", wird der gebürtige Ebersberger von den Münchnern zitiert.

In der laufenden Saison steht der Stürmer noch bei Hertha BSC unter Vertrag, wechselt anschließend ablösefrei nach Giesing. © Harry Langer/dpa

Niederlechners Vertrag beim Hauptstadtverein läuft zum Saisonende aus. Eine Ablöse muss für seine Dienste folglich nicht auf den Tisch gelegt werden.

Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber fand zum Abschied des Offensivspielers nur positive Worte.

Niederlechner sei laut dem 45-Jährigen in einer schwierigen Phase zum Klub gestoßen und habe nach dem Abstieg eine wichtige Rolle gespielt, die neue Mannschaft zusammenwachsen zu lassen.

Er sei demnach stets vorangegangen. "Wir danken ihm für seine Tore, seine Vorbildfunktion und seinen leidenschaftlichen Einsatz für Hertha BSC", so Weber, der zusätzlich ankündigte: "Vor dem Heimspiel gegen Hannover werden wir den Rahmen nutzen, um Flo gebührend zu verabschieden."

Der Stürmer erklärte: "Ich gehe mit vielen guten Erinnerungen an einen tollen Verein, der mir in der Zeit wirklich ans Herz gewachsen ist." Dafür möchte er sich bei der Anhängerschaft bedanken. "Nun freue ich mich darauf, mit meiner Familie in die Heimat zurückzukehren und noch einmal das Löwen-Trikot überzustreifen – ein Kreis schließt sich."