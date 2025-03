Was macht der eigene Mann da? Slapstick-Einlage kostet 1860 München sicheres Tor

Hannover - Skurrile Gegentore, Slapstick-Einlagen, haarsträubende Patzer: Der Fußball ist reich an kuriosen Pannen, was eine bizarre Szene beim Drittliga-Heimspiel der Zweitvertretung von Hannover 96 gegen den TSV 1860 München am gestrigen Samstagnachmittag aufs Neue bewies.