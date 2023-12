Alles angerichtet für das Spiel der Spiele: Stürzt der VfB den Spitzenreiter?

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. An Motivation dürfte es den Schwaben am kommenden Sonntag ganz sicher nicht mangeln.

Über die Schwere der Aufgabe sind sich im Lager der Rot-Weißen alle bewusst, immerhin hat Leverkusen in sämtlichen drei Wettbewerben in dieser Spielzeit noch keine Niederlage erlitten.

"Es ist eine schöne, reizvolle Aufgabe, möglicherweise die Ersten zu sein", antwortete ein gut aufgelegter VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) am heutigen Freitag auf die Frage, ob seine Truppe den aktuellen Spitzenreiter am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) schlagen könne.

Er will sich nicht so einfach vom Platz an der Sonne stoßen lassen: Die Truppe von Bayer-Trainer Xabi Alonso (42) strotzt ebenso vor Selbstvertrauen © David Inderlied/dpa

Im DFB-Pokal steht die Mannschaft von Coach Xabi Alonso (42) im Viertelfinale, in der Europa League hat sie als Gruppensieger bereits vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

Dennoch geben sich die Stuttgarter nach ihrem hochklassigen Pokal-Auftritt am Mittwoch beim 2:0 gegen Vizemeister Borussia Dortmund unerschrocken. Laut Hoeneß werde es spannend sein, wie seine Spieler in der Lage seien, auch mal die Leverkusener in Phasen zu bringen, die sie vielleicht noch gar nicht oft erlebt haben.

Dabei spielt der VfB-Coach auf mögliche Phasen des Spiels an, in denen der Gast vom Rhein eventuell auch mal die gewohnte Kontrolle an sein Team abgeben müsse. Er deutete zudem an, dass er möglicherweise erneut auf eine Doppelspitze mit Toptorjäger Serhou Guirassy (27) und Deniz Undav (27) setzen könnte.



Während Hoeneß weiter auf Verteidiger Hiroki Ito (24, Oberschenkelverletzung) verzichten muss, bangen die Gäste noch um den Einsatz von Nationalspieler Florian Wirtz (20).