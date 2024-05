Der nächste Stuttgarter ist heiß begehrt: Droht dem VfB ein offensiver Ausverkauf?

Die Teilnahme an der lukrativen Champions League scheint reine Formsache, das Umfeld sowie die euphorisierten Fans träumen von längst vergessenen glorreichen Zeiten auf der internationalen Fußballbühne.

Jamie Leweling (23, l.) konnte sich in der Bundesliga zuletzt immer besser in Szene setzen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Der 1,85 Meter große Angreifer, der neben der deutschen auch die ghanaische Staatsangehörigkeit besitzt, wird laut Informationen der "Sport Bild" von namhaften Klubs wie West Ham United und AS Rom aufmerksam beäugt.

Der gebürtige Nürnberger ist bis Saisonende von Union Berlin an die Schwaben ausgeliehen und hat sich mit vier Treffern und sieben Vorlagen vor allem in der Rückrunde in starker Form präsentiert und damit seinen Beitrag zum Aufschwung des VfB geleistet.

Wie es jedoch im Sommer mit dem Fan-Liebling weitergeht, steht noch in den Sternen.

Der pfeilschnelle Außenspieler soll mit einer Kaufoption von sechs Millionen Euro ausgestattet worden sein, die Ende Mai ausläuft. Der Kontrakt mit den Berlinern endet 2026.