Derby-Patzer und Zukunft: So unverblümt stellt sich VfB-Keeper Nübel

An seinem hohen Stellenwert für den VfB wird es grundsätzlich nichts ändern, dass er in der wilden zweiten Halbzeit einen Kopfball von Tim Kleindienst (28) fallen und über die Torlinie rollen ließ (62.).

Wie Nübels Zukunft aussieht, liegt aber auch in den Händen des deutschen Fußball-Rekordmeisters - und am Schlussmann selbst. Man werde sich sicherlich "in den nächsten, ein, zwei, drei Wochen zusammensetzen", sagte der einstige Schalker: "Mein Berater weiß, was ich will." Öffentlich wollte er seinen Wunsch am Ostersonntag "noch nicht" verraten.

In Stuttgart zu bleiben, sei aber "auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option", erklärte der 27-Jährige: "Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich glaube, das wissen alle."