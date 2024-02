DFB hat ihn auf dem Schirm: VfB-Star Mittelstädt auf dem Sprung nach ganz oben?

Auf dem Platz herrscht blindes Verständnis: Stuttgarts Deniz Undav (27, l.) und Maximilian Mittelstädt (26, r.) bejubeln einen Treffer gegen Mainz. © Harry Langer/dpa

Das könnte sich bis zum 14. März aber noch ändern, denn an diesem Tag möchte Nagelsmann seinen Kader für die Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 23. März in Lyon gegen Frankreich sowie drei Tage später in Frankfurt/Main gegen die Niederlande präsentieren.

Nach Angreifer Deniz Undav (27) und Abwehrchef Waldemar Anton (27) rückt beim VfB zunehmend auch Linksverteidiger Mittelstädt in den Fokus - und als nächster Erfolgsgarant der Schwaben auch in Nagelsmanns Blickfeld für die anstehende Heim-EM?

Sollte Mittelstädt - angefangen mit dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim SV Darmstadt 98 - in den vier Partien bis zur Kader-Nominierung sein Potenzial weiter so abrufen, führt am 26-Jährigen eigentlich fast kein Weg vorbei.

Zumal die Position des linken Außenverteidigers in der Nationalelf seit Jahren diskutiert wird und sich zuletzt kein Profi dort festspielen konnte.