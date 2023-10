Doppelter Jeong schießt Südkorea ins Endspiel: Jetzt winkt Befreiung vom Militär!

Hangzhou - Auch in seiner Heimat ist er ein gefeierter Star! Woo-yeong Jeong (24) vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Südkoreas Fußball-Auswahl das Finale der Asienspiele erreicht.

VfB-Neuzugang Woo-yeong Jeong (24) spielt bei seinem Klub munter auf. © Tom Weller/dpa

Der Offensivmann erzielte beim 2:1 (2:1)-Halbfinal-Erfolg gegen Usbekistan am heutigen Mittwoch beide Tore für seine Mannschaft.

Der 24-Jährige traf in der 5. und in der 38. Minute. Gegner im Endspiel am Samstag ist Japan.

Sollten die Südkoreaner das Turnier in China gewinnen, würde Jeong vom 20-monatigen Militärdienst in seiner Heimat befreit werden.

Eine weitere Chance dazu gäbe es zudem bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.