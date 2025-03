RB Leipzig oder VfB Stuttgart? Sebastian Hoeneß hat sich entschieden!

Stuttgart/Leipzig - Die Entscheidung ist gefallen! Sebastian Hoeneß (42) wird auch in der kommenden Saison Trainer des VfB Stuttgart sein. RB Leipzig muss sich also (möglicherweise) weiter nach einem neuen Coach umschauen.

Sebastian Hoeneß (42) hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert. © Harry Langer/dpa

Auf der Mitgliederversammlung des VfB am Samstag wurde bekannt gegeben, dass der Erfolgstrainer mit einem Punkteschnitt von 1,83 seinen laufenden Vertrag im Südwesten Deutschlands vorzeitig bis 2028 verlängert hat.

Hoeneß: "Als ich vor knapp zwei Jahren zum VfB kam, war die sportliche Situation auf Tabellenplatz 18 anspruchsvoll. Dennoch hat sich der Wechsel zum VfB damals richtig angefühlt. Und genauso richtig fühlt es sich jetzt an, den Vertrag zu verlängern."

Der Weg des 42-Jährigen bei den Weiß-Roten geht also weiter - und zwar ohne Ausstiegsklausel.

Die gab es im alten Arbeitspapier noch. Und RB war stark am Überlegen, sie zu ziehen! Hoeneß wurde mehr als deutlich mit den Sachsen in Verbindung gebracht, trainierte vor einigen Jahren auch Jugendmannschaften bei den Roten Bullen.

Das 2:0 der Rasenballer gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende hat dem aktuellen Trainer Marco Rose (48) aber wieder etwas Kredit gegeben. Bis zum Saisonende soll er in jedem Fall noch bleiben. Der Head of Global Soccer bei Red Bull, Jürgen Klopp (57), scheint zudem grundsätzlich dafür zu sein, dass Rose auch darüber hinaus bleibt. Doch das hängt sicherlich mit davon ab, wie die letzten Partien der Saison ausgehen werden.