Jetzt zählt es! VfB Stuttgart startet in Highlight-Saison

Dass gerade in der Anfangszeit noch nicht alles wie am Schnürchen laufen kann, sollte den erfolgsverwöhnten Fans und Verantwortlichen angesichts der größeren personellen Veränderungen ohnehin klar sein.

Neue Führungsspieler in Person von Ermedin Demirovic (26) oder Jeff Chabo (26) könnten sich auftun und sich in den großen Spielen in der Champions League unter Beweis stellen. Auf die freut sich Hoeneß, der sich mittelfristig unter den besten neun Teams der Bundesliga etablieren will, übrigens ganz besonders.