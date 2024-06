Er wurde "Fußballer des Jahres": Krallt sich der VfB diesen giftigen Spanier?

Stuttgart - Es wird auch sportlich immer heißer! Zwischen Europameisterschaft und Erholungsphase basteln die Verantwortlichen des VfB Stuttgart fleißig am Kader für die kommende Saison. Der Transfer-Sommer nimmt an Fahrt auf und die Blicke nach Verstärkung richten sich ins benachbarte Ausland.

Hat die Siegerfaust geballt: Cameron Puertas (25, M.) strotzt nur so vor Selbstvertrauen. © Virginie Lefour/BELGA/dpa

Kaum ein anderer Klub in der höchsten deutschen Spielklasse fürchtet - ironischerweise aufgrund einer sensationellen Runde - so sehr um einen offensiven Ausverkauf wie der Vizemeister aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Nun soll sich ein Spieler aus der belgischen Jupiler Pro League ins Blickfeld des VfB gespielt haben. Laut Informationen des Transferreporters Sacha Tavolieri steht Cameron Puertas (25) weit oben auf dem Wunschzettel der Schwaben.

Der offensive Mittelfeldspieler des letztjährigen Europa League-Teilnehmers Union Saint-Gilloise steht nicht umsonst bei vielen internationalen Top-Klubs sehr hoch im Kurs.

In der vergangenen Spielzeit stach der in der Schweiz geborene Puertas, der allerdings nur die spanische Staatsangehörigkeit besitzt, in der Eliteklasse Belgiens besonders hervor.