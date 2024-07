Fans trauen ihren Augen nicht: VfB-Keeper hütet falsches Tor

Aber wie kann so etwas bloß sein?

Auf dem Platz im Heilbronner Frankenstadion am gestrigen Samstagnachmittag geschah nicht wirklich Überraschendes - zumindest nicht aus sportlicher Sicht!

Drljaca hat bei seiner letzten Station in Dresden sein Können unter Beweis gestellt. © Robert Michael/dpa

Der Neuzugang von Dynamo Dresden hatte sich nicht etwa vertan. Die Aktion war im Vorfeld des Spiels mit dem Gegner abgesprochen.

Der Test, der über zweimal 60 Minuten ausgetragen wurde, hatte deshalb nicht nur aufgrund der ungewöhnlichen Länge eine spezielle Konstellation zu bieten.

Laut Informationen vom "Bild" sollte Sittards Torhüter Niels Martens (20) nicht über die volle Distanz von 120 Minuten zum Einsatz kommen.

Kein Problem normalerweise, doch der unmittelbar an der deutschen Grenze gelegene Klub, der 2018 in die Eredivisie aufgestiegen war, hatte nur diesen einen Keeper zur Verfügung und so wurde die Luft im Kasten der Niederländer logischerweise dünn.

Skurril: Der gegnerische Torwarttrainer bereitete Drljaca somit kurzerhand auf den Einsatz gegen seine eigene Truppe vor. Der VfB spielte zu diesem Zeitpunkt immerhin mit dem eigenen Schlussmann, dem erst 18 Jahre alten Nachwuchskeeper Dennis Seimen.