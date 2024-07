Fußball ist nicht alles: VfB Stuttgart schwitzt auf großer Japan-Tour

Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 36 Grad und einer schier unerträglichen Luftfeuchtigkeit um die 90 Prozent will sich die neu formierte Truppe um Coach Sebastian Hoeneß (42) in Fernost so richtig ins Zeug legen.

So spielen vor allem wirtschaftliche Ziele eine zentrale Rolle, wobei die Erschließung neuer Märkte sowie neuer Netzwerke im modernen Fußball und gerade in Anbetracht der großen sportlichen Ziele des künftigen Champions League -Teilnehmers unabdingbar geworden sind.

In Japan fühlt sich der VfB ohnehin pudelwohl - und irgendwie auch vertraut: Obwohl der Klub letztmalig 1996 dort zu Gast war, verbindet ihn eine intensive Freundschaft zu Fernost: So hatten die Stuttgarter in der Vergangenheit geradezu eine Historie an japanischen Spielern vorzuweisen.

Wie sehr den Akteuren ihre lange Reise noch in den Beinen steckt, zeigt sich spätestens am morgigen Sonntag ab 19 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) im ersten Testspiel gegen Kyoto Sanga FC.