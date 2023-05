Gelingt dem VfB Stuttgart der Klassenerhalt ausgerechnet beim Wiedersehen mit dem Ex?

Stuttgart - Dramatischer Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga! Nach dem imposanten 4:1-Auswärtserfolg in Mainz hat der VfB Stuttgart vor dem alles entscheidenden 34. Spieltag am kommenden Samstag alle Trümpfe in der eigenen Hand. Das Duell gegen die TSG Hoffenheim verspricht in jeder Hinsicht große Emotionen.