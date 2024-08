Karriereende mit 22 Jahren! Tragischer Abschied für deutsches Riesentalent

Stuttgart - 2019 führte Jordan Meyer die deutsche U17-Nationalmannschaft als Kapitän bei der Europameisterschaft aufs Feld, kurz darauf wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber als einer der besten Jugendspieler des Jahrgangs 2002 ausgezeichnet. Nun hängt das frühere Riesentalent die Fußballschuhe allerdings mit nur 22 Jahren an den Nagel.

Für die U17-Auswahl des DFB stand Jordan Meyer (22) 16 Mal auf dem Platz. Die große Karriere blieb ihm anschließend aber verwehrt. (Archivfoto) © IMAGO / Shutterstock

Wer weiß, ob der defensive Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart nicht gerade die Nachfolge von Toni Kroos (34) oder Ilkay Gündogan (33) in der DFB-Auswahl antreten würde - wenn er denn von Verletzungen verschont geblieben wäre.

"Meine erste schwere Verletzung war vor fünf Jahren. Seitdem wurde ich immer wieder zurückgeworfen", erklärte die einst so vielversprechende Nachwuchshoffnung auf der Website der Schwaben. "Anfang des Jahres habe ich gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, an dem sich mein Körper nicht mehr von dem erholt, was gerade passiert."

Jetzt folgt der Schlussstrich: "Daher habe ich diesen Sommer entschieden, dass ich mich und meinen Körper schützen und schweren Herzens mit dem Fußballspielen auf diesem Niveau aufhören muss", so Meyer weiter.

Der gebürtige Stuttgarter durchlief ab der U13 alle Jugendmannschaften des VfB, doch gerade als sein Stern mit der U17-EM sowie einigen Vorschusslorbeeren so richtig aufzugehen schien, warf ihn ein Kreuzbandriss im Herbst 2019 erstmals zurück.