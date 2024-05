Klub will Superstars mit aller Macht halten: Wohin stürmt der VfB nach der Saison?

Stuttgart - Sie sind so unersetzlich, dass sich (fast) alles um sie dreht! Wenn am 18. Mai der letzte und entscheidende Bundesligaspieltag der Saison 2023/24 ansteht, werden auch beim VfB Stuttgart die Karten neu gemischt. Im Fokus des öffentlichen Interesses steht die Offensivabteilung.

Der agile Deniz Undav (27, r.) war in der laufenden Saison ein Eckpfeiler für seinen VfB. © Bernd Thissen/dpa

Wie groß die Einkaufstour des schwäbischen Traditionsklubs im Sommer tatsächlich ausfällt, dürfte sich insbesondere an den Personalien Serhou Guirassy (28) und Deniz Undav (27) festmachen lassen.

Ein Abgang von beiden, worüber wegen zahlreicher potenzieller Abnehmer in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert wurde, wäre ein herber Rückschlag für den VfB, was angesichts der traumhaften Quote von 43 Treffern und zwölf Vorlagen (DFB-Pokal nicht mitgerechnet) wenig verwunderlich ist.

Hoffnung auf einen Verbleib der Superstars macht nun ausgerechnet Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle (49).

Der zeigt sich laut Informationen von "Sky90" guter Dinge, das kongeniale Duo auch über die laufende Saison hinaus in den eigenen Reihen halten zu können. Bei Undav, der aktuell nur vom britischen Klub Brighton & Hove Albion an den Neckar ausgeliehen ist, gestaltet sich die Situation nochmals etwas komplexer als bei Guirassy, der einen gültigen Vertrag bis 2026 besitzt.