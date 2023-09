Neuer VfB-Antreiber Stiller: "Ich weiß, was ich kann"

Stuttgart - Selbstbewusste Worte eines Neuzugangs! Der Abgang von Wataru Endo (30) spornt Angelo Stiller (22) vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an.

VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller (22) übernimmt bei seinem neuen Klub sofort Verantwortung. © Tom Weller/dpa

"Ich verspüre einen positiven Druck", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview des Fernsehsenders Sky.

"Ich weiß, was Endo hier geleistet hat. Dass er hier zur Legende geworden ist, steht außer Frage. Ich bin Angelo Stiller und weiß, was ich kann. Ich bin mehr der spielerische Typ und will der Mannschaft mit meinen Stärken helfen. Trotzdem laufe ich viel und führe viele Zweikämpfe."

Endo hatte die Schwaben bis zu seinem Wechsel zum englischen Spitzenclub FC Liverpool als Kapitän aufs Feld geführt.

Stiller kam kurz vor dem Ende der Wechselfrist vom Liga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim und soll ihn ersetzen.

Dabei baut er auch auf die Unterstützung von Trainer Sebastian Hoeneß (41), den er bereits aus seiner Zeit beim FC Bayern München kennt. "Er hat eine wichtige Rolle gespielt.

Wenn der Trainer den von dir gewünschten Spielstil spielen lässt, hilft es natürlich sehr. So kann man seine Stärken ausspielen. Wir schätzen uns gegenseitig sehr. Er lässt attraktiven Fußball spielen. Dafür stehe auch ich", sagte Stiller.