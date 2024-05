Real und City können kommen: VfB Stuttgart macht Champions League klar!

Stuttgart - Es ist vollbracht! Der VfB Stuttgart geht in der kommenden Saison in der Champions League an den Start. Dabei erfolgte die Qualifikation auf kuriose Weise.

Starke Leistungen in der Bundesliga haben dem VfB das ganz große Fußballkino beschert. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Nein, das konnte vor der Spielzeit 2023/24 nun wahrlich niemand vorhersagen!

Wenn Spieler und Fans des größten und mitgliederstärksten schwäbischen Traditionsvereins am heutigen Freitagmorgen aufgewacht sind, leuchteten ihnen die Augen.

Ihr Herzensklub hat am Vorabend ohne selbst auch nur einen Finger rühren zu müssen die Qualifikation für die Königsklasse eingetütet - und zwar sprichwörtlich auf dem warmen Sofa.

Möglich gemacht hat es eine neue, auf den ersten Blick etwas komplizierte UEFA-Regelung. Diese garantiert künftig jenen beiden Ländern einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison in der Königsklasse, in der Europa League und in der Europa Conference League gemeinsam die beste Leistung gebracht haben.

Jenes glückliche Szenario trifft demnach auf den fünften Rang der Bundesliga zu, den die Schwaben bereits sicher haben.