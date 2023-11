Reich über den Pokal? So viel Kohle bringt dem VfB das Achtelfinale

Stuttgart - Der Weg stimmt! Der VfB Stuttgart hat am gestrigen Dienstagabend in seinem Flutlichtspiel gegen den 1. FC Union Berlin (1:0) das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Nun winkt ein attraktives Los und viel Geld.

Zählt man alle Zahlungen für die Teilnahme an der ersten (215. 600 Euro) sowie an der zweiten Runde (431.200 Euro) zusammen, steht der VfB damit schon jetzt bei rund 1,5 Millionen Euro Einnahmen in der diesjährigen Pokal-Saison.

Der Betrag kann sich in der laufenden Spielzeit jedoch noch deutlich erhöhen. Der DFB schüttet in dieser Saison in den einzelnen Runden so viel Geld aus wie nie zuvor: Für das Viertelfinale winken stolze 1,72 Millionen Euro, für das Halbfinale 3,45 Millionen Euro. Die Prämie für die Finalteilnehmer wurde noch nicht festgelegt.