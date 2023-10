Schock für den VfB Stuttgart: Guirassy fällt wochenlang verletzt aus!

Grund ist eine Oberschenkelverletzung, die sich der treffsichere Stürmer in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin am gestrigen Samstagnachmittag zugezogen hatte. Guirassy selbst markierte noch den 1:0-Führungstreffer beim ungefährdeten 3:0-Sieg in der Hauptstadt.

Genau dieses Szenario wird nun allerdings wahr. Wie der Klub am heutigen Sonntag auf seiner Homepage mitteilte, fällt der in Frankreich geborene Nationalspieler Guineas für mindestens einige Wochen aus.

Zumindest er kann sein Können schon bald wieder unter Beweis stellen: Stuttgarts Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (24, l.) will den VfB-Anhängern auch in den kommenden Wochen viel Freude bereiten. © Tom Weller/dpa

Für seinen Trainer, Sebastian Hoeneß (41), überschattet diese Nachricht das ansonsten rosarote Bild des derzeitigen Tabellenzweiten:

"Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung er zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren", zeigte sich der Stuttgarter Coach am Sonntagmorgen ernüchtert.

Dabei hatte sich eine solche Diagnose bereits angedeutet, denn Hoeneß hatte bereits unmittelbar nach dessen Auswechslung kein gutes Gefühl.

Immerhin eine gute personelle Botschaft bekommen die VfB-Fans dann doch noch zu hören: Der ebenfalls angeschlagen ausgewechselte Dan-Axel Zagadou (24) kann den Schwaben sehr bald wieder weiterhelfen. Beim Innenverteidiger sei keine strukturelle Verletzung festgestellt worden.