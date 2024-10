Sebastian Hoeneß macht den VfB groß: Dieser Top-Klub ist richtig scharf auf ihn

Stuttgart - Ist er etwa bald reif für die Insel? In der vergangenen Saison hat Sebastian Hoeneß (42) mit seinem VfB Stuttgart sensationell die Vizemeisterschaft geholt und sorgt jetzt in der Champions League für Furore. Kein Wunder also, dass der heißbegehrte VfB-Coach bei internationalen Spitzenklubs ganz oben auf dem Wunschzettel steht.