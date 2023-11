Trotz Chancenwucher und Super-Kobel: VfB-Rückkehrer Guirassy entscheidet Top-Spiel!

Die Hausherren ließen sich anschließend aber nicht hängen, vielmehr fungierte der spielübergreifend schon dritte verschossene Elfer in Folge als Initialzündung für den VfB. Plötzlich waren nur noch die Schwaben am Drücker, Dortmund schien völlig überfordert.

Infolge eines Fouls von Gregor Kobel an Silas nagelte der Super-Knipser den fälligen Elfmeter zum entscheidenden und hochverdienten 2:1-Siegtreffer in die Maschen (83.), während der BVB-Keeper zur tragischen Figur der Partie avancierte.

Lange mühte sich der VfB Stuttgart ab, Deniz Undav (l.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. © THOMAS KIENZLE / AFP

Mit Kobel präsentierte sich lediglich ein Borusse in Höchstform. Der Schlussmann mutierte zum personifizierten Stuttgart-Schreck und war ein ums andere Mal mit Weltklasse-Paraden zur Stelle, während die Hoeneß-Elf am eigenen Chancenwucher verzweifelte.

Und wer die Dinger vorn nicht macht, braucht sich hinten bekanntlich nicht zu wundern. Ein Angriff und ein lauernder Füllkrug nach Ryerson-Hereingabe reichten den Gästen, schwupps stand es 1:0 für den BVB (36.).



Die Antwort des VfB ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Leweling bediente den erneut durchgestarteten Undav in der Mitte, woraufhin nichtmal mehr der bärenstarke Dortmund-Keeper rettend eingreifen konnte. Der Stürmer netzte ins kurze Eck zum hochverdienten 1:1-Ausgleich ein (42.).

Zwar dürfte es in der Nähe von Edin Terzic zur Pause laut geworden sein, doch das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel kaum. Stuttgart blieb griffiger in den Zweikämpfen, kreativer in der Offensive und drängte auf die Führung, die ohnehin schon in der ersten Halbzeit überfällig gewesen wäre.

Allerdings spielten die Gastgeber ob der eigenen Ineffektivität weiter mit dem Feuer, wie ein Pfostentreffer aus dem Nichts von Sabitzer kurz nach der Stundenmarke eindrucksvoll verdeutlichte (62.).

Hoeneß reagierte und brachte seinen Edeljoker und Verletzungs-Rückkehrer Guirassy, doch auch er löste den Trefferknoten zunächst nicht. Stattdessen scheiterte Vagnoman mal wieder an Kobel (78.).

Es musste erst der zweite Elfmeter her, der die kurze Niederlagenserie des VfB von zwei Pleiten am Stück reißen ließ und dem BVB nach dem Bayern-Debakel den nächsten Liga-Rückschlag bescherte.