Undav bleibt! VfB Stuttgart nach Rekordtransfer völlig aus dem Häuschen

Stuttgart - Die nervenaufreibende Hängepartie hat endlich ein Ende! Deniz Undav (28) geht auch in der kommenden Saison - und darüber hinaus - für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Der Transferrekord soll die Schwaben ein Vermögen von rund 30 Millionen Euro gekostet haben.

Deniz Undav (28) jubelt auch weiterhin im Trikot der Stuttgarter. © Tom Weller/dpa

Wie der baden-württembergische Traditionsklub am heutigen Freitag auf seiner Homepage mitteilte, unterschrieb der Neu-Nationalspieler einen Vertrag bis 2027.

Den 28-Jährigen hatte es im Sommer 2023 auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion an den Neckar gezogen. Zuletzt waren von dem torgefährlichen Mittelstürmer vermehrt positive Signale gekommen, auch weiterhin für die Schwaben auflaufen zu wollen.

"Deniz hat in seinem ersten Jahr in Stuttgart Außergewöhnliches geleistet. Er hat nicht nur die Qualität unserer Offensive bereichert, sondern hat sich auf Basis seiner besonderen Fähigkeiten zum Nationalspieler entwickelt", fasste Fabian Wohlgemuth (45), Vorstand Sport des VfB, die freudige Neuigkeit in einem ersten Statement kurz und knapp zusammen.

Er sei zudem ein Typ, der begeistert, für das soziale Gefüge der Gruppe wichtig sei und sportlich wie außerhalb des Platzes eine echte Identifikationsfigur.