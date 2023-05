VfB-Keeper Bredlow zweifelt nicht an Ligaverbleib: "Ein Abstieg wird nicht passieren"

VfB-Schlussmann Fabian Bredlow (28) ist bester Dinge, was den Klassenerhalt seines VfB betrifft. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart hängen die Trauben wieder etwas höher.

Wie der Kicker berichtet, hat sich die neue Nummer eins der Schwaben, Fabian Bredlow (28), zur gegenwärtigen Situation des Stuttgarter Traditionsklubs geäußert und dabei klargestellt, dass ein Abstieg in die 2. Bundesliga für ihn nicht infrage kommt. Als Hauptgründe für das neu gewonnene Selbstvertrauen macht er insbesondere den großen Teamgeist sowie die Gier nach Erfolg seiner Mannschaft aus.

"Der eine oder andere, der vielleicht vorher den Kopf in den Sand gesteckt hat, weil er meinte, sowieso nicht zu spielen, ist voll da. Alle sind bereit, sich den Allerwertesten aufzureißen, um zu spielen", zeigt sich Bredlow bereit für die letzten vier Ligaspiele, in denen er mit den "Rot-Weißen" den Klassenerhalt sichern will.

Die neu gewonnene Mentalität hat auch mit dem Trainerwechsel zu tun, die zu sichtlich mehr Lockerheit in der Truppe geführt hat. Auf das Erfolgsrezept des neuen Trainers angesprochen, meint Bredlow:

"Was niemand weiß: Er ist Miraculix und hat den Zaubertrank", ist der 28-Jährige sogar zum Scherzen aufgelegt.