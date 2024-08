VfB Stuttgart darf wieder hoffen: Undav total genervt von Brighton

Stuttgart/Brighton - Es hat Züge einer Never Ending Story! Der Wechselpoker um Deniz Undav (28) hält den VfB Stuttgart fest im Würgegriff. Nun schaltete sich der Protagonist überraschend selbst ein und machte seinem Ärger mächtig Luft.

Diesen Anschein zumindest erweckte der Neu- DFB -Nationalspieler in einem Interview, das am gestrigen Sonntagabend auf dem YouTube -Kanal von Profiboxer Agit Kabayel (31) die Runde machte. Dort schimpfte Undav wie ein Rohrspatz über seine aktuelle sportliche Lage - und keilte ordentlich gegen Brighton.

So wirklich überzeugt von seinem derzeitigen Arbeitgeber Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League scheint der 19-Tore-Stürmer aus der abgelaufenen Bundesligasaison dann doch nicht zu sein.

Im Grunde schien auch die Personalie Undav so gut wie abgehakt, doch der Poker rund um den heiß begehrten Stürmer erhielt nun eine neue unerwartete Dynamik.

Aus Sicht des DFB-Stars könnten die zähen Verhandlungen lieber heute als morgen zu Ende sein. © Christian Charisius/dpa

Der torgefährliche Mittelstürmer hat nicht vergessen, wie man seitens der Engländer in der Vergangenheit mit ihm umgegangen ist:

"Im letzten Jahr, wo ich weg war, habe ich von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts", weiß der 28-Jährige klare menschliche Unterschiede zum VfB auszumachen.

Erneut ließ der bullige Offensivmann keine Zweifel daran, wie sehr er das Erreichen der Champions League mit den Rot-Weißen schätzte.

Er fühle sich wohl in Stuttgart und würde auch gerne in der kommenden Spielzeit für die Schwaben auf Torejagd gehen. Der Haken an der Geschichte: Undav wurde längst zum Spielball der Verantwortlichen.