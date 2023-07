Kommt es doch noch zum VfB-Trainingslager? Hoeneß will es wissen!

Der Hauptgegner der Stuttgarter: Der strikt durchgetaktete Terminkalender! Nach einem Testturnier bei München am kommenden Samstag ist der VfB am 5. August (14 Uhr) bei Sheffield United zu Gast, bevor eine Woche später mit dem DFB-Pokalspiel gegen die TSG Balingen der Pflichtspielauftakt auf dem Programm steht.

"Klar machen wir uns darüber Gedanken, ob wir nochmal wegfahren. Ich hätte Interesse, aber es wird nicht einfach, weil der Plan der nächsten Wochen steht", fasst der VfB-Übungsleiter, der seinen Klub in der Relegation gegen den Hamburger SV in der 1. Bundesliga halten konnte, die sportliche Lage prägnant zusammen.

Der VfB-Trainer würde sich am liebsten eine weitere Zittersaison wie die vergangene ersparen. © Tom Weller/dpa

Auch wenn Hoeneß am Ball schon viele vielversprechenden Dinge gesehen hat, so fehlt dem jungen Trainer dennoch das ein oder andere wichtige Element.

"Wir haben in Stuttgart rein fußballerisch alles durchgezogen. Aber es geht nicht nur ums Fußballspielen, sondern auch mal darum, einen gemeinsamen Abend zu verbringen, mit den Fahrrädern raus zu fahren und anschließend in den See zu springen. Diese Dinge hatten wir nicht, das ist schade", beklagt der ambitionierte Trainer die den Fluten zum Verhängnis gewordenen Fortschritte, was das Teambuilding betrifft.

In dieser Woche wollen sich die VfB-Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (44), Boss Alexander Wehrle (48) und Coach Hoeneß nochmals intensiv beraten und über Alternativen zum täglichen Training in Stuttgart nachdenken.

Eines steht dabei aber jetzt schon fest: Damit aus einem weiteren Trainingslager kein völliger Reinfall wird, muss der VfB im Vorfeld auch die Wetterkarte genau studieren.