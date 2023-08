VfB Stuttgart lässt Stürmer Perea an der Küste reifen

Stuttgart - Das Transfer-Karussell läuft auf Hochtouren! Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht seinen Stürmer Juan Jose Perea (23) für eine Saison an den FC Hansa Rostock . Dort freut man sich schon auf den Neuzugang.

"Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, so häufig wie möglich auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen", begründete VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (44) den Transfer.

Eine Klasse tiefer, in der 2. Bundesliga , sehen die VfB-Verantwortlichen diese Voraussetzungen als gegeben an.

Wie der schwäbische Traditionsklub am heutigen Freitagmorgen auf seiner Homepage mitteilte, sei die Leihe des jungen Kolumbianers Perea dazu gedacht, dem 23-jährigen Mittelstürmer mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Bislang absolvierte Perea, an dem Medienberichten zufolge auch die Zweitligisten Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern Interesse gezeigt haben sollen, 19 Spiele für den VfB. Dabei gelang ihm ein Treffer.

An der Ostsee freut man sich bereits auf die schwäbische Verstärkung. "Mit Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt", sagte Rostocks Sportdirektor Kristian Walter (39) in einer ersten Stellungnahme. Sein Tempo und sein Offensivdrang werde die vorderste Reihe der Mannschaft beleben.