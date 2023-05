VfB Stuttgart: Zukunft um Sebastian Hoeneß wohl endgültig geklärt

Damit ist er besser als alle anderen drei VfB-Trainer in dieser Saison: Unter Pellegrino Matarazzo (45) gelangen im Schnitt 0,9 Punkte pro Spiel, seinem Nachfolger Michael Wimmer (42) ein glatter Punkteschnitt von 1,0 und Bruno Labbadia (57) brachte es lediglich auf 0,5 Punkte pro Spiel.

Zugegeben: Die Argumente von Hoeneß, der zuvor schon beim kommenden Endspiel-Gegner des VfB, der TSG Hoffenheim , gearbeitet hatte, sind beileibe nicht die schlechtesten. Dieser holte aus den letzten sieben Spielen in der Liga im Schnitt honorable 1,7 Punkte.

Vorstands-Boss Alexander Wehrle (48) versichert jetzt erneut gegenüber " Bild ": "Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir mit Sebastian Hoeneß ligaunabhängig zusammenarbeiten wollen."

Eine wichtige Personalie ist aber schon längst geklärt. So wollen die stark abstiegsbedrohten Schwaben ihr Projekt mit Coach Sebastian Hoeneß (41) fortführen - und zwar ligaunabhängig, wie bereits im April bekannt wurde .

Sebastian Hoeneß (l.) gibt für den VfB alles. © VfB Stuttgart: Zukunft um Sebastian Hoeneß endgültig geklärt

Würde man den Punkteschnitt von Hoeneß auf die ganze Saison aufrechnen, dürfte der Klub aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt sogar von ganz anderen Sphären, nämlich vom internationalen Geschäft, träumen.

Zwölf Punkte in der Liga, dazu das DFB-Pokal-Halbfinale und ansehnliche Leistungen waren am Ende für den Verbleib des 41-Jährigen ausschlaggebend.

Ursprünglich war es von den VfB-Bossen auch vorgesehen, mit Hoeneß in eine gemeinsame sportliche Zukunft in derselben Liga zu gehen. Diese kann am kommenden Samstagnachmittag im Heimspiel gegen die mittlerweile gerettete TSG Hoffenheim endgültig klargemacht werden.

Hoeneß hatte die Schwaben nach dem 26. Spieltag als Tabellenletzter übernommen. Sein Vertrag besitzt Gültigkeit bis 2025.

Dass ausgerechnet Ex-Coach Matarazzo den VfB im schwäbisch-badischen Derby je nach Konstellation auf den anderen Plätzen in die 2. Liga befördern könnte, verleiht der Partie mit Endspielcharakter eine besondere Brisanz.