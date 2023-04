Vorn zu harmlos: VfB kündigt Bewegung in der Offensive an

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart stehen die Zeichen auf Umbruch! Die Weiterverpflichtung eines Leihspielers steht im besonderen Interesse der Vereinsbosse. Doch es kündigen sich auch Abgänge an.

Einziger Knackpunkt: Für den verletzungsanfälligen Nationalspieler Guineas müssten die Cannstatter tief in die Taschen greifen. Der VfB und Stade Rennes sollen laut Sky-Informationen für Guirassy eine Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro vereinbart haben. Eine Summe, die der VfB wohl nur bezahlen könnte, wenn er die Klasse hält.

Hierzu soll der Vertrag mit Mittelstürmer Serhou Guirassy (27) über die Saison hinaus verlängert werden. Kein Wunder, denn der Leihspieler vom französischen Erstligisten Stade Rennes hat sein Können in der Offensive deutlich unter Beweis gestellt. Guirassy erzielte in seinen 19 Einsätzen für den VfB beachtliche neun Treffer. Kein Stuttgarter traf häufiger.

Im Abstiegskampf der 1. Fußball-Bundesliga konnte der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag einen wichtigen Zähler einfahren. Beim spektakulären 3:3-Unentschieden gegen Borussia Dortmund glänzte ausnahmsweise die Offensivabteilung der Schwaben.

Ein bisschen Kohle in die Kassen des Klubs könnte der Abgang zweier VfB-Profis spülen. So sollen mit Tanguy Coulibaly (22) und Tiago Tomás (20) zwei Spieler in der nächsten Runde wohl nicht mehr das rot-weiße Trikot tragen. Coulibalys Vertrag läuft im Sommer aus.

Im Fall von Tomás soll das Vertragsverhältnis nach dem Ende seiner Leihe aufgelöst werden.