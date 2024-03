Wer steht kommende Saison im VfB-Kasten? Schwaben planen dreigleisig

Noch in Diensten des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon konnte der gebürtige Schwabe Odisseas Vlachodimos (29) wertvolle internationale Erfahrung sammeln. © Hendrik Schmidt/dpa

Für den Tag X, an dem die Nummer eins, beziehungsweise im Fall des Stuttgarter Stammtorhüters Alexander Nübel die Nummer 33, plötzlich vakant ist, will der VfB Stuttgart einen Plan B in der Hinterhand haben.

Diesen haben sie offenbar und so läuft die Suche nach einem Nübel-Nachfolger für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

Der ambitionierte schwäbische Traditionsklub, der sich nach einer fabelhaften Saison aller Voraussicht nach schon bald in der Champions League wiederfinden dürfte, hat für die Torhüterposition selbstredend große Ansprüche.

Die Namen, die hinter vorgehaltener Hand kursieren, dürften den meisten treuen Fans des deutschen Fußballs bekannt vorkommen, denn einer davon ist laut Informationen des "Kicker" Odisseas Vlachodimos (29).

Der gebürtige Stuttgarter mit griechischen Wurzeln kann auf internationale Erfahrung in Portugal (Benfica Lissabon) und England (Nottingham Forest) zurückgreifen. Vor seiner ersten Auslandsstation bei Panathinaikos Athen war er für sämtliche Jugendmannschaften des VfB aktiv.