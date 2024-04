Zweitliga-Spiel vor Absage: Traditions-Stadion "Gefahr für Leib und Leben"

Osnabrück - Traditionsstätte mit Lebensgefahr? Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 am kommenden Samstag (13 Uhr) steht offenbar mächtig auf der Kippe, weil den Lila-Weißen die Nutzung der Bremer Brücke vorübergehend untersagt wurde.

Die Bremer Brücke stellt für die Fans aktuell eine Gefahr dar und muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. © Friso Gentsch/dpa

Das gab der Klub aus dem niedersächsischen Westen am Dienstagabend in einer Mitteilung bekannt.

Demnach lässt der VfL die Dächer des eigenen Stadions regelmäßig prüfen. Während bisherige Tests keinen "akuten Handlungsbedarf" ergeben hätten, sehe das mit den jüngsten Gutachten aus der vergangenen Woche nun anders aus.

"Der Zustand der sogenannten Holzleimbinder der Ostkurve lassen eine Nutzung des Stadions in der bisherigen Form ohne Durchführung von notwendigen Maßnahmen nicht mehr zu", erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Welling (53).

Dabei handelt es sich um die Holzträger des besagten Bereichs der Arena. "Die von einem Gutachter in dieser Woche festgestellten Schäden sind so gravierend, dass uns leider keine andere Wahl bleibt, als für das Stadion an der Bremer Brücke ein sofortiges Nutzungsverbot auszusprechen", erläuterte Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (44, CDU) diesbezüglich.

"Aber da eine Gefahr für Leib und Leben der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Spieler, Schiedsrichter und weiterer Beteiligter nicht ausgeschlossen werden kann, haben wir keinerlei Entscheidungsspielraum", fügte die Politikerin an.