Großes Theater um Nachholspiel: Zweitligisten beschuldigen sich gegenseitig!

Weil die Dachkonstruktion der Bremer Brücke Schäden aufweist, darf darin aktuell nicht gespielt werden. © Friso Gentsch/dpa

Weil an der Bremer Brücke derzeit nicht gespielt werden darf, springt St. Pauli in die Bresche: Das Kellerduell zwischen dem VfL und den Knappen findet am 7. Mai, drei Tage nach dem ursprünglichen Termin, am Millerntor statt.

Am Freitagmittag teilten die Kiezkicker jedoch mit, dass die Partie aufgrund der Kurzfristigkeit und aus organisations- und sicherheitstechnischen Gründen ohne Zuschauer durchgeführt werden muss.

Über diese Maßnahme sind beide beteiligten Teams enorm enttäuscht - schieben sich aber gegenseitig den Schwarzen Peter dafür zu!

"In den letzten Tagen haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, dem FC Schalke 04 realistische und fanfreundlichere Alternativen zu präsentieren. Dies ist uns gestern Abend gelungen", teilten die Osnabrücker Geschäftsführer Philipp Kaufmann (30) und Dr. Michael Welling (53) mit.

"Leider hat der FC Schalke 04 eine Verlegung nach Bremen oder nach Hannover generell abgelehnt und dies schriftlich mitgeteilt, was wir inhaltlich nicht verstehen und sehr bedauern." Dort wäre nach Angaben der Lila-Weißen ein Spiel vor Fans jeweils möglich gewesen.

"Uns waren mit der Absage durch den FC Schalke 04 leider die Hände gebunden, wir haben alles für ein Spiel mit Zuschauern unternommen", machten die Osnabrücker Verantwortlichen klar, wer ihrer Meinung nach die Schuld für das Geisterspiel trägt.