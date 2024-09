Irres Gerücht: Übernimmt Mario Basler einen Trainerstuhl in der 3. Liga?

Osnabrück - Der VfL Osnabrück steckt spätestens nach der 2:5-Demontage gegen Energie Cottbus in einer handfesten Krise und sucht nach der Trennung von Uwe Koschinat (53) einen Hoffnungsträger auf der Trainerbank. Der Besuch einer ehemaligen Bundesliga-Ikone an der Bremer Brücke eröffnete am Dienstagabend entsprechende Gerüchte!