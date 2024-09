Pelé Wollitz in Feierlaune: Energie-Ekstase bei Osnabrück-Rückkehr

Osnabrück - Englische Woche in der 3. Liga! Für Trainer Pelé Wollitz (59) war das Gastspiel mit Energie Cottbus beim VfL Osnabrück ein Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. So erlebte der einst lila-weiße Messias die Rückkehr an die Bremer Brücke!