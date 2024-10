VW und sein Werksteam: Das sagt der VfL Wolfsburg zur Konzernkrise

Wolfsburg - Bei Europas größtem Autobauer VW drohen die Schließung von Werken und der Wegfall Tausender Arbeitsplätze. In Wolfsburg ( Niedersachsen ) ist die Unruhe groß. Doch was bedeutet das für den Fußballclub des Konzerns?

Volkswagen plant in naher Zukunft Arbeitsplätze zu streichen und Werke zu schließen. © Julian Stratenschulte/dpa

Das Stadion des VfL Wolfsburg wird in dieser Woche nicht nur für die beiden Heimspiele gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und Borussia Dortmund gebraucht. In den Räumen der Volkswagen Arena begann am Mittwoch auch die zweite Verhandlungsrunde zwischen dem angeschlagenen VW-Konzern und der Gewerkschaft IG Metall.

Bei der deutschen Nationalmannschaft oder Bayern München ist Volkswagen nur Sponsor oder über die Tochtergesellschaft Audi als Anteilseigner engagiert.

Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH ist aber selbst ein Tochterunternehmen des Konzerns. Er ist ihr 100-prozentiger Gesellschafter.

Bei einem Zusammentreffen von Clubführung und VfL-Mitarbeitern hieß es im September, dass die Zuwendungen von VW und die aktuellen Verträge nicht in Gefahr seien. Doch wie es genau weitergeht, lässt sich in diesem Stadium der VW-Krise nicht sagen.

"Die gesamte VfL Wolfsburg-Fußball GmbH", heißt es in einer Stellungnahme des Clubs, richte ihr tägliches Handeln danach aus, einen Beitrag zu dem großen Sparprogramm von VW zu leisten. "Es ist von jeher unser Anspruch, als Tochter von Volkswagen die uns zur Verfügung gestellten Ressourcen effizient und kostenschonend einzusetzen."