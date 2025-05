Er wollte nicht verlängern: Jetzt ist Werner seinen Job sofort los!

Der scheidende Trainer gibt sich zum Abschied versöhnlich: "Wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten: Entweder man sorgt für Veränderungen um einen Trainer herum oder man ändert etwas an der Trainerposition [...] Dass Werder sich nun zu diesem Schritt entschieden hat, kann ich aus der Clubperspektive nachvollziehen."

Das bestätigte Werder am Dienstagvormittag in einer offiziellen Mitteilung.

Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz (44) musste eine harte Entscheidung fällen. © Carmen Jaspersen/dpa

Unmittelbar nach der gestrigen Nachricht lief die Gerüchteküche heiß: Zig Namen werden als Werner-Nachfolger gehandelt, darunter Marco Rose (48, ehemals RB Leipzig), Christian Titz (54, 1. FC Magdeburg), Lukas Kwasniok (43, jetzt ehemals SC Paderborn) und Horst Steffen (56, SV Elversberg).

Werder kündigte an, "kurzfristig" einen neuen Trainer finden zu wollen, der in die Kaderplanung involviert ist und die am 7. Juli startende Vorbereitung leitet.

In Bremen endet nach mehr als dreieinhalb Jahren eine Ära. Ole Werner hatte im November 2021 den Trainerstuhl an der Weser übernommen und die Grün-Weißen in seiner ersten Saison zurück in die Bundesliga geführt.

Nach Platz 13 in der ersten Saison des Wiederaufstiegs folgten Rang neun und acht. Und damit die beste Platzierung seit sechs Jahren. Werner stand in 128 Spielen an der Seitenlinie der Bremer, holte 1,44 Punkte im Schnitt.

Allerdings konnte er sich mit den Werder-Verantwortlichen um Clemens Fritz (44) offenbar nicht über eine gemeinsame Linie für die Zukunft verständigen.

Erstmeldung: 8.46 Uhr, aktualisiert: 9.59 Uhr