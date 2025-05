"Uroma Lisa" mit 94 Jahren zurück im Weserstadion: "Da sind bestimmt einige eifersüchtig"

Ein Tag voller Emotionen: Uroma Lisa durfte im Glashaus das Spiel gegen den RB Leipzig verfolgen und auch Pressekonferenz-Luft schnuppern. "Jetzt kann ich mir das alles besser vorstellen, wenn ich die Spiele gucke", so die 94-Jährige. © Screenshots/Instagram/werderbremen

"Schuld ist meine Urenkelin", so Uroma Lisa beherzt zu Beginn eines Reels von ihrem Stadionbesuch, welches der Werder Bremen kürzlich auf Instagram postete und was jetzt schon fast eine Million Views hat.

Die besagte Schuldige hatte am 3. Mai 2025 einen kurzen Point-of-View-Clip ihrer Uroma hochgeladen, wie diese in die Welten des Bezahlfernsehens eingeführt wird, um endlich wieder Fußball gucken zu können.

"Eine moderne Frau tut auch mit 94 noch alles für Werder Bremen", las man dort in der Caption. In den Kommentaren forderte Urenkelin Amy dann noch auf: "Markiert Werder Bremen, wenn ein Stadion Besuch drin sein sollte."

Der SV Werder Bremen reagierte prompt und lud Lisa samt ihrer Enkelin Marion ins Stadion ein.

160 Kilometer reisten die beiden aus dem Emsland extra für das besondere Erlebnis an. Schon auf dem Weg zum Stadion wurde Lisa emotional. "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagte sie mit Tränen in den Augen. Nach 25 Jahren war es ihr zweiter Besuch im Weserstadion. Ihr Lieblingsverein ermöglichte ihr einen Blick hinter die Kulissen: Egal ob auf die Trainerbank, in den Spielertunnel oder in die Mixed Zone.

"Deine Augen strahlen heute, Oma", bemerkte ihre Enkelin. "Ich habe ja auch jeden Grund dazu, ich werde 95 und das noch zu erleben", so die 94-Jährige, die sich schon auf das Kartenspielen mit ihren Freunden gefreut hat: "Da sind bestimmt einige eifersüchtig."