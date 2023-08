Nach DFB-Pokal-Aus: Diesen traurigen Rekord hat Werder Bremen dem HSV weggeschnappt

Bremen-Angreifer Niclas Füllkrug (30) fand nach dem erneuten Erstrunden-Aus deutliche Worte. © Federico Gambarini/dpa

Durch die 2:3-Last-Minute-Niederlage bei Drittligist Viktoria Köln holten sich die Grün-Weißen einen unrühmlichen Rekord. Mit nun 13 Erstrunden-Niederlagen überholte Werder den Erzrivalen Hamburger SV (zwölf Pleiten) in der ewigen und traurigen Tabelle zugleich.

Auf Rang drei folgt der VfB Stuttgart (10), der es in dieser Saison durch ein 4:0 über die TSG Balingen aber in die zweite Runde geschafft hat.

Für die Bremer war die Pleite in Köln bereits das sechste Erstrunden-Aus in den vergangenen 13 Jahren. Neben der Viktoria war Werder zuvor bereits an den damaligen Drittligisten 1. FC Heidenheim (1:2, 2011), Preußen Münster (2:4 nach Verlängerung, 2012), dem 1. FC Saarbrücken (1:3 n.V., 2013), den Sportfreunden Lotte (1:2, 2016) und dem VfL Osnabrück (0:2, 2021) gescheitert.

Dabei war der Pokal-Wettbewerb jahrelang wie für die Norddeutschen gemacht. Mit sechs Triumphen liegen sie auf Rang zwei hinter Bayern München (20).

Doch warum tut sich Werder mittlerweile immer so schwer als klarer Favorit? "Dafür gibt es keine Erklärung", gab Sport-Chef Clemens Fritz (42) zu. "Darauf habe ich keine plausible Antwort."