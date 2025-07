Trainer macht kurzen Prozess: Dieses Verbot dürfte den Profis von Werder Bremen gar nicht schmecken

Bremen - Der Fast-Aufstieg in die Bundesliga mit der SV Elversberg hob Horst Steffen (56) im deutschen Trainer-Metier noch mal auf eine ganz andere Stufe. Viele fragten sich, was neben der für jeden sichtbaren Qualität auf dem Platz wohl zu den weiteren Erfolgsgeheimnissen des Coaches gehört. Im Amt als Cheftrainer des SV Werder Bremen liefert er nun Antworten.

Wenn Marvin Ducksch (31) demnächst von einer Physiotherapeutin in den Werder-Katakomben behandelt wird, muss er auf sein Handy verzichten. © IMAGO / kolbert-press

Nachdem bereits bekannt wurde, dass seine Spieler beim Essen sitzen bleiben müssen, bis der letzte aufgegessen hat, werden nun weitere Verbote aufgedeckt.



Bei einer Medienrunde im Trainingslager im österreichischen Zillertal lieferte der 56-Jährige weitere Einblicke. So müssen sich die Profis an der Weser jetzt auf eine ganz neue Sache einstellen: Das beliebte "Abschalten" und Daddeln am Handy während der Physio-Behandlung gehört der Vergangenheit an. Steffen machte mit der Smartphone-Time kurzen Prozess und strich sie.

Die Begründung dafür leuchtet ein: "Ist ein Spieler bei der Behandlung, dann sollte er dem Physio die volle Aufmerksamkeit geben und daran interessiert sein, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist. Das geht nicht, wenn er etwa durch irgendwelche Video-Clips auf dem Handy abgelenkt wird und dem Physio kein vernünftiges Feedback geben kann", so Steffen bei "Sport Bild".

Zeit für Instagram, Facebook und Co. müssen sich die Profis also woanders nehmen. Bei Instagram ist Horst Steffen übrigens auch nur deswegen zu finden, weil seine Tochter meinte, er müsse dort präsent sein. "Mir zu folgen, lohnt sich also nicht. Ich poste da nichts. Dazu fehlt mir die Zeit. Für mich sind sozialen Medien Minuten-Räuber", sagt er bei der "Deichstube".