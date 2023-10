Wettskandal in Deutschland? Behörden untersuchen auffällige Regionalligapartie

Frankfurt am Main - Das wäre ein echter Hammer! Laut dem Kicker könnte es in der Regionalliga Südwest bei einem Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger zu einer Wettmanipulation gekommen sein.

Das Spiel aus der Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger steht unter Verdacht, manipuliert worden zu sein. © imago/Hartenfelser

Demnach handelt es sich um die Partie der beiden Teams am 7. Oktober, die am Ende 0:3 für die Gäste aus Steinbach ausging. Aus Buchmacherkreisen hat der Kicker erfahren, dass für jene Begegnung auffällige Beträge auf eine Führung des TSV Steinbach Haiger zur Halbzeitpause gesetzt wurde.

Vor allem der Zeitpunkt für die Wettplatzierungen sowie die Höhe der gespielten Einsätze seien dabei auffällig gewesen und würden nicht dem üblichen Wett-Muster der Regionalliga entsprechen. Wie möglicherweise illegal gewettet, so traf es dann auch ein: Zur Halbzeit lag der FSV Frankfurt mit 0:2 zurück.



Das Bundesinnenministerium, das sich außerdem um den Sport kümmert, bestätigte zunächst einmal die verdächtigen Unregelmäßigkeiten.

Ein Sprecher erklärte auf Anfrage des Kickers: "Aus dem Umfeld der Nationalen Plattform (eine beim BMI angesiedelte Stelle zur Bekämpfung von Manipulation von Sportwettbewerben, d. Red.) erreichte das Bundesministerium des Innern und für Heimat der entsprechende Hinweis eines Wettanbieters bezüglich eines möglichen Manipulationsversuches."

Diese Information wurde vom Ministerium in der Folge an das zuständige Bundeskriminalamt sowie an die Meldestelle für Sportmanipulation weitergegeben.