Willi Lemke ist tot - große Trauer um Bundesliga-Manager

Demnach sei Lemke nach Angaben seiner Familie am Montag an den Folgen einer Hirnblutung verstorben.

Willi Lemke galt als Funktionär Werder Bremens als Mann klarer Worte. © picture alliance / dpa

Eng verknüpft mit dem Namen Lemke ist die gemeinsame Epoche mit Trainer Otto Rehhagel (86). Allein dieses unzertrennliche Tandem hatte fast 15 Jahre Bestand.

Unter dem Duo holte Werder 1988 und 1993 zwei deutsche Meistertitel und etablierte sich als Spitzenteam der Bundesliga. International sorgte der SVW mit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1992 für Aufsehen.

Lemke wurde am 19. August 1946 in Pönitz (Ostholstein) geboren und wuchs anschließend in Hamburg auf. 1971 zog Lemke nach Bremen und wurde in der Hansestadt heimisch.

Nicht nur als Manager prägte Lemke bei Werder eine Ära.

Der spätere Bremer Senator für Bildung und Wissenschaft (1999 – 2007) und später Senator für Inneres und Sport (2007 – 2008) gilt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Hansestadt.