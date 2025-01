Wird Timo Werner vorzeitig nach Leipzig zurückgeschickt? Das sagt der Spurs-Trainer

Timo Werner (28) hat sich nicht besonders gut bei den Tottenham Hotspurs eingelebt. © Scott Heppell/AP/dpa

"Wir werden im Moment niemanden gehen lassen", sagte Trainer Ange Postecoglou (59) angesprochen auf den deutschen Angreifer, den er zuletzt noch scharf kritisiert hatte: "Das Letzte, was ich im Moment will, ist, einen weiteren Spieler zu verlieren."

Der Premier-League-Klub hat vor der Drittrundenpartie im FA Cup beim Fünftligisten FC Tamworth (13.30 Uhr) mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Werner, der seit Januar 2024 von Bundesligist RB Leipzig an die Spurs verliehen ist, kam in der Vergangenheit häufig nur als Joker zum Einsatz. In 25 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Werner nur einen Treffer, nach einem schwachen Auftritt im Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers (1:1) hatte Postecoglou den 28-Jährigen öffentlich kritisiert und seine Leistung als "nicht akzeptabel" bezeichnet.

Mittlerweile ist Postecoglou aber wieder besser auf Werner zu sprechen.